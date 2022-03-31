YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

31.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan DHKP/C hükümlüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DHKP-C'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S, yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
Sinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulunduSinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:40
İkindi
16:12
Akşam
18:58
Yatsı
20:14
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.