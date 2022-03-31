Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan DHKP/C hükümlüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DHKP-C'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S, yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

