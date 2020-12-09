Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanması soruşturmasında 2. iddianame hazırlandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın "siyasi partiyi kamuflaj olarak kullandığı" ifade edilen iddianamede, örgütün eylemlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden kimi zaman bir dernek kimi zaman da yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği kaydedildi.

Terör örgütünün kentteki yapılanmasına ilişkin daha önce HDP ve DBP il başkanlarının da yer aldığı 61 sanık hakkında hazırlanan ve toplam 153 klasörden oluşan dosyayla birleştirilen 1393 sayfalık iddianamede, örgütün eylemleri hakkında bilgilere yer verildi.

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep 'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik, HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclis üyesinin de arasında bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik bilgiler yer aldı.

Tutuklu sanıklar Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan E. ve Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit B'nin PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasında yer aldığı öne sürülen iddianamede, "Şüpheliler CHP'li meclis üyesidir. KCK yapılanması tarafından CHP içerisinde görevlendirildikleri değerlendirilmektedir. Tutuksuz sanıklardan H.B'nin, meclisteki kararları nedeniyle Hurşit B'den CHP'den istifa etmesini üstü örtülü şekilde söylediği, konuşmadan istifa etmemelerinin merkezi bir karar olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, PKK/KCK'nın hem kadın hem de gençlik yapılanmasının faaliyetlerinin HDP Gençlik Meclisi ve HDP Kadın Meclisi ismiyle yerine getirildiği belirtildi.

Parti binalarında terör örgütüne ilişkin etkinlikler düzenlendiği öne sürülen iddianamede, "Planlamanın, parti içerisinde yapılması eylemi siyasi faaliyet haline getirmez aksine siyasi partiyi PKK/KCK'nın bir organı haline getirir. Bu nedenle faaliyetin siyasi faaliyet olarak kabulü mümkün değildir." ifadeleri yer aldı.

İddianamede, HDP il binasında ele geçirilen dokümanda ise "Toplumsal ittifak ile gösterilen Gaziantep belediye meclis üyelerimiz" başlıklı listede iki sanığın da isminin bulunduğu bildirildi.

İddianamede ayrıca diğer şüphelilerin tape kayıtlarına yer verilerek, "Bu kapsamda, Adnan E. ve Hurşit B. ile toplantı yapılması ve bu kişilere eğitim verilmesine ilişkin konuştuklarının anlaşıldığı, eğitimin KCK yapısına ilişkin veya CHP içerisinde ne şekilde hareket edeceklerine ilişkin olduğunun değerlendirildiği" belirtildi.

- "Diğerlerinden ne farkımız var"

PKK'nın kentteki KCK yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendiği kaydedilen iddianamede, ikinci operasyonda gözaltına alınan CHP'li meclis üyeleri Hurşit B. ve avukat Adnan E'nin, HDP ve DBP il başkanlarının gözaltına alındığı ilk operasyon günü aralarında geçen görüşme kayıtlarına da yer verildi:

"Hurşit: Alo

Adnan: Hurşit abi nasılsın

Hurşit: Nasıl olayım iyiyim

Adnan: Süpersin süpersin biz farklı partilerin insanlarıyız bizim ne olacak