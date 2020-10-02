YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı

Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kentteki toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamaları entegre edilerek Kovid-19 şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi engellenecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında virüs şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi engellemek amacıyla entegre hale getirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir belediye otobüsünde düzenlenen tanıtımda, koronavirüsle mücadele kapsamında artık yeni bir döneme geçtiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında HES ile Gaziantep Kart'ın birbiriyle entegre edildiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle ilgili hastanede tedavi olanlar, evde karantinada olanlar ve bunlarla temaslı olup 14 gün boyunca izlenen şahıslar var. Özellikle temaslıların kendisini iyi hissettiği için bazen az da olsa çarşıya çıktıklarını, toplu taşıma kullandıklarını ve kısaca hayatın içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bunun için çeşitli denetim mekanizmaları var. Bu yeni dönemle birlikte toplu taşıma kullanmak tamamen sıfırlanmış olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmanın Türkiye genelinde ilk kez şehirlerinde hayata geçirildiğini, bu yüzden kentin bir rol model olacağını ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmanın kent için önemli bir misyon üstleneceğini belirten Şahin, "Bu uygulamayı kısa zamanda hayata geçirebilmemizin en önemli nedeni, bir süredir Akıllı Kent uygulamaları kapsamında alt yapı çalışmalarında önemli bir yol kat etmemizdi. O yüzden emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Sistem nasıl çalışıyor

Kent genelindeki toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen herkesin Gaziantep Kart'a sahip olması gerekiyor. İçerisine yüklenen bakiye veya cep telefonu uygulaması üzerinden kredi kartıyla ödeme yapmaya imkan sağlayan kart, toplu taşıma araçlarına binişte cihaza okutuluyor.

Yeni dönemle birlikte 17 Ekim'e kadar Gaziantep Kart uygulaması sahip herkes, HES uygulamasını kartıyla eşleştirmesi gerekiyor. Bu süre zarfından eşleştirmeyi yapmayan vatandaşlar, biniş süresince sürekli olarak cihazlar tarafından uyarılacak, 17 Ekim sonrasında da kartı iptal edilecek.

Eşleştirmeyle birlikte Kovid-19 şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi sırasında kartını okuttuklarında, "Toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur" anonsuyla tramvay veya otobüse binişi engeleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Zirve Öğrencisi, Amerika’daki 2 Milyon Dolarlık Projede Görev Aldı
Zirve Öğrencisi, Amerika’daki 2 Milyon Dolarlık Projede Görev Aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.