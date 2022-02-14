YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

14.02.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip edilen bir aracı durduran ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ise 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyorGüzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor
Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama:Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama:
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGalatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:50
İkindi
15:48
Akşam
18:16
Yatsı
19:31
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.