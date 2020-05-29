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Gaziantep'te trafik kazasına karışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.05.2020 20:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazasına karışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, trafik kazasına karışan polis memurunun müşteki ifadesinin ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Mayıs'ta, tutanaklara yaralamalı trafik kazası olarak geçirilen polis memuru M.K'nin de karıştığı bir olay meydana geldiği belirtildi.

Olaydan bir süre sonra kazaya karışan E.A'nın, kaza dışında çeşitli olayların vuku bulduğuna dair ifade verdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayla ilgili şikayette bulunan müşteki E.A’nın ifadesini vermesinin hemen ardından polis memuru M.K. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma ile birlikte idari soruşturma başlatılmış ve polis memuru M.K, soruşturmanın salahiyeti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

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