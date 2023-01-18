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Gaziantep’te trafik kurallarını ihlal eden 152 sürücüye ceza

18.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve ters yönde araç kullandığı tespit edilen 152 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te trafik kurallarını ihlal eden 152 sürücüye ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki kavşaklarda ve belirgin noktalarda trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve ters yönde araç kullandığı tespit edilen 152 araç sürücü tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek kendi canları ve diğer sürücüler ile yayaların canları için tehlike oluşturan 152 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kentte, benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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