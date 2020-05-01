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Gaziantep’te trafik uygulaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 958 araç kontrol edilirken, toplam 429 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Gaziantep’te yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 958 araç kontrol edilirken, toplam 429 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Kurallara uymayan 51 araç ise trafikten men edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerince 30 Nisan 2020 Perşembe günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 3 bin 958 araç kontrol edilirken, toplam 429 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Kurallara uymayan 51 araç ise trafikten men edildi.
Uygulama sonucunda, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 201 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 12 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 1 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 7 sürücüye trafiği tehlikeye düşürüp hatalı şerit değiştirmekten, 1 atık madde toplayan araç sürücüsüne amaç dışı araç kullanmaktan ve 198 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

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