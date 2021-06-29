Gaziantep'te "Uluslararası İş Gücü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Uluslararası İş Gücü Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki iş gücünde yaşanan sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, toplantıda, "Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimleri" konulu sunum yaptı.

Akyıl, katılımcıları, geçici koruma sağlanan yabancıların iş gücü piyasalarına kayıtlı olarak dahil olmaları açısından bakanlığın yaptığı çalışmalar, çalışma izni başvuru süreçleri, yabancıların iş gücü piyasasına erişim ve uyumları konusunda bilgilendirdi.

Sunumun ardından programın değerlendirme kısmında katılımcıların iş gücü piyasasına erişim ve çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlandı, görüş ve önerileri alındı.

Kayıt dışı çalışmayla ilgili kararların alındığı toplantıda, 1 Ağustos itibariyle çalışma izni bulunmayan işletmelere yönelik denetimlerin arttırılacağı, söz konusu denetimlerde kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.​​​​​​

