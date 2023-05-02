YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te ünlü yağmuru

Gaziantep’te ünlü yağmuru

02.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 2.’si düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri düzenlenen gece ile sahiplerini buldu.

Geceye Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimler damga vurdu.
Organizatörlüğünü yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular’ın üstlendiği organizasyon Gaziantep ikinci kez düzenlendi. The Green Park Hotel ev sahipliğinde yapılan yılın enlerinin belirlendiği gece ünlü sanatçıların ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Uğur Arslan’ın yaptığı gecede markaların değerini geniş kitlelere ulaştırması hedeflendi.

Bu yıl ödül layık görülen Gaziantep’in iyi firma ödülleri ise, Yılın En Başarılı iş adamı Prestij ödülü / Kral Diş - Mehmet Arıcı, Yılın en başarılı inşaat markası Muzaffer Özgül, Yılın en başarılı traktör markası New Holland Bilgin Grup - Yusuf Bilgin, Yılın En başarılı Cafe Restaurant markası Jenifer Cafe Restaurant - İsmet Hamzaoğlu, Yılın fenomen katmer markası Metanet Katmer - Onur Özsert, Yılın Çıkış Yapan Markası Gurmehantep / Şevket Kılıç, Yılın En dikkat çeken lezzet markası Ciğerci Erdal / Felat ve Erdal Ergen, Yılın Şeref Ödülü Gazi Köşk Kebap / Vedat ve Celal Adanacıoğlu, Yılın En başarılı Gastronomi markası Kelebek Restaurant / Uğur Dertli, Yılın En iyi gıda markası Kuzukesen Kebap / Halil ve Rabia Kuzukesen, Yılın katmer markası, Katmerci Zekeriya Usta - Mehmet Özsimitçi, Yılın en başarılı Haber Ajansı İhlas Haber Ajansı Ahmet Orhan Akın.

GECEYE ÜNLÜ YAĞMURU

Ödül Gecesine ünlü isimler de katıldı. Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi isimler geceye damga vurdu.

“GAZİANTEP’E YAKIŞACAK ŞEKİLDE BİR GECE YAPIYORUZ”

Gecenin yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, “Gerçekten çok güzel bir gece bekliyoruz. Ünlü sanatçılar getirdik. Gaziantep’e yakışacak şekilde bir gece yapıyoruz. Dolu dolu bir gece oluyor. Birçok sanatçı getirdik. Bizim içinde çok güzel anlar yaşandı. Gaziantep halkına çok teşekkür ederiz. Çok zor süreçler geçirdik. Tüm Türkiye’nin yasıydı bu depremler. Biz Gaziantep’e bir şeref gecesi layık gördük. Çünkü Gaziantep tüm bölgenin yanında oldu. Depremden etkilenmesine rağmen diğer yerlere koştu. Bende Gaziantepli olmaktan gurur duyuyorum ” ifadelerine yer verdi.

“BU YIL 41 KATEGORİDE ÖDÜLLER VERDİK”

Gecenin Gaziantep’te ilk özelliği taşıdığını vurgulayan Gecenin yapımcılığını üstlenen Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular, “Bu yıl 41 kategoride ödüller verdik. Gaziantep’in Enlerine ödüller verdik. Aynı zamanda basın mensubu sanatçı dostlarımıza ödüller verdik. Depremden dolayı kötü bir süreç yaşıyoruz. Onun için bu geceye moral gecesi diyebiliriz. İnşallah bu kötü günler geçecek. “Best Of Gaziantep Awards”’ın bu yıl 2.’sini düzenledik inşallah bu 3-4 olacak. Biz Gaziantep’te her önüne gelene değil hak edene ödüller layık görüyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüGaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü gözaltına alındıŞırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü gözaltına alındı
Çanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybettiÇanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:27
Yatsı
20:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Gamze eczanesi
Islahiye
Arsu eczanesi
Sahinbey
Tuba eczanesi
Sahinbey
Yavuzeli eczanesi
Yavuzeli
Adibelli eczanesi
Sahinbey
Akçakoca eczanesi
Nizip
Fidan eczanesi
Nizip
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.