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Gaziantep'te üst geçidin yürüyen merdiven kapakları çalındı

06.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı, 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların İ.A ve U.T.D olduğunu belirledi.

Adresleri belirlenen İ.A ve U.T.D ile çalıntı malzeme aldığı tespit edilen İ.H.D gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 3 zanlının buradaki işlemleri devam ediyor.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, 2 zanlının yaya üst geçidinde bulunan yürüyen merdivenin yanında bir süre beklediği, ardından söktükleri kapakları bir kamyonete yüklediği görünüyor.

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