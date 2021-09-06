Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 721 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 138 eroin, 1 kilo 30 gram esrar, 492 uyuşturucu hap ve 8 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 251 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, bunlardan 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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