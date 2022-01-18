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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

18.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta, 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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