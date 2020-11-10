YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda kaçan bir şüpheli drone yardımıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 863 polisin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sırasında evinin terasından aşağı inerek kaçmaya çalışan şüpheli, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kullanılan drone tarafından görüntülendi.

Drone ile takip edilen şüpheli, sokağa indiği anda ekiplerce gözaltına alındı.

Helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:19
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Defne Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Emel Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.