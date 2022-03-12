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Gaziantep'teki tedavi gören madde bağımlısı gençler fidan dikti

12.03.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki tedavi gören madde bağımlısı gençler fidan dikti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tedavi gören madde bağımlısı gençler fidan dikti, tarımla uğraştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören 18 yaş ve altı madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen mesleki eğitim, istihdam ve sosyalleşme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire başkanlıklarının iş birliğindeki çalışmayla Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezine giden gençler tarım işleriyle uğraştı, fidanı dikti ve tohum ekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte, tarım okulunun uygulamalı eğitim alanlarıyla tedavi gören gençlerin rehabilite olmalarını amaçladıklarını belirtti.

Gençlerin rehabilite olması noktasında toprağın önemini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün tarım okulunda hep birlikteyiz. Fidanlarımızın ve tohumlarımızın ekiminin nasıl olacağını gençlerimizle öğreniyoruz. Fidanların ve tohumların sağlıklı büyümesi için bilgi aldık. Akabinde de uygulamak için tecrübeli ekibimiz eşliğinde toprakta ekim işlemini uyguladık. İnşallah bu etkinliklerin sonunda çocuklarımız hayata daha iyi bağlanacak ve doğa konusunda tecrübe edinmiş olacak. Tedavi gören gençlerimizin toplumsal hayatta istediği yerde olması ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi için elimizden gelen çalışmaları gayretle sürdürüyoruz. Bütün mücadelemiz bu çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak."

Etkinliğe Vali Davut Gül ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da katıldı.

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