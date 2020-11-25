Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul katıldı.

Tutuklu Azime Balı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Dosyadaki çoğu sanığın mahalleden arkadaşları olduğunu belirten Balı, faaliyetlerinin siyasi parti ya da insani şeyler olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in "HDP Gençlik Meclisi yapısında faaliyet yürüttünüz mü?" sorusuna sanık Balı, "Bizim en doğal hakkımızdır, kuruluşunu ilan ettik." dedi.

Balı, "Selman Tutumlu'dan (tutuklu sanık) eğitim aldınız mı?" sorusuna üzerine ise parti tüzüğü için yardım istemiş olabileceklerini söyledi.

Başkan Çelenk, Tutumlu'nun başka bir partide yer aldığını bildirdi. Çelenk, neden kendi partilerinden değil de farklı bir partideki birinden yardım istediğini sordu. Bunun üzerine sanık Balı, HDP'nin birçok bileşeni bulunduğunu, DBP'nin de onlardan biri olduğunu belirterek, "Ayrıca Selman Tutumlu bizim için değerli ve takdir ettiğimiz bir kişi." dedi.