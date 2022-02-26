YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

26.02.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, isim yazılı 8 ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyorŞakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor
Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdiKuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.