GAZİDEK öğrencilerinden LGS’de büyük başarı

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda (GAZİDEK) sınavlara hazırlanan ve Liselere Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) başarılarıyla yüzde 7’lik dilime girerek İzmir’in en iyi liselerine yerleşen öğrencileri makamında ağırlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, öğrencileri tebrik etti.

Gaziemir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda sınava hazırlanan öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı’nda önemli bir başarıya imza attı. LGS’de aldıkları puanlarla yüzde 7’lik dilime giren ve İzmir’in en başarılı liselerine yerleşen öğrenciler, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile bir araya geldi. Başkan Arda’nın makam odasında gerçekleşen görüşmeye öğrencilerle birlikte Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dinler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fahri Yılmaz ile Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Müdürü Soner Solmaz da katıldı.

Başkan Arda: “Hepinizle gurur duyuyorum”

Liselere Geçiş Sınavı’nda başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Başkan Halil Arda, “Belediye olarak Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz eğitim düzenleyerek sizlerin eğitimi için bir imkân sağladık. Sizler de emek vererek çok çalışarak başarılı oldunuz. İzmir’in en gözde liselerine yerleşmeyi başardınız. Bu başarınıza katkı koymak beni çok mutlu etti. Hepinizle gurur duyuyorum” diye konuştu.