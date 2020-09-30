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Gaziemir pazarlarında HES kodu denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması uygulamasını başlatan Gaziemir Belediyesi, HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenen esnafın satış yapmasına izin vermiyor.Hizmet almak için belediye hizmet noktalarını ziyaret eden vatandaşlar ile belediye personeline HES kodu sorulması uygulaması başlatan Gaziemir Belediyesi, şimdi de ilçede kurulan semt pazarlarında aynı uygulamayı yaşama geçirdi.

Pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması uygulamasını başlatan Gaziemir Belediyesi, HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenen esnafın satış yapmasına izin vermiyor.
Hizmet almak için belediye hizmet noktalarını ziyaret eden vatandaşlar ile belediye personeline HES kodu sorulması uygulaması başlatan Gaziemir Belediyesi, şimdi de ilçede kurulan semt pazarlarında aynı uygulamayı yaşama geçirdi. İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda, pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı. Belediyenin zabıta ekipleri pazarcı esnafına tek tek HES kodu sorgulaması yapıyor. Denetimlerde HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin satış yapmasına izin verilmiyor. Belediyenin aldığı önlemler kapsamında, alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşların pazar yerine girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Ateşi yüksek çıkanlar pazara alınmazken maskesiz vatandaşların da alışveriş yapmasına izin verilmiyor.

HES kodu nasıl alınır?
HES kodu, ’Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ’HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabiliyor. ’HES kodu işlemleri’ bölümüne girildikten sonra ’HES kodu oluştur’ butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabiliyor. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023’e SMS olarak atılması gerekiyor. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

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Dilek Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
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