Gaziemir’de yüz güldüren toplu sözleşme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyenin işçi personelinin maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 oranında zam yapıldı. Sosyal hakları iyileştirilen emekçiler, sözleşme ile yeni haklar da kazandı.

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşılmasının ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, birim müdürleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika işyeri temsilcisinin katıldığı imza töreni çalışanların yüzünü güldürdü. Gaziemir Belediyesinin şirketinde çalışan 400 emekçi ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesine geçen işçileri kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 920 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 760 lira oldu.

Sosyal haklara da zam yapıldı

Maaş zammının yanı sıra işçilerin sosyal haklarına da zam yapıldı ve işçilere yeni sosyal haklar verildi. Sözleşmeyle yıllık 60 yevmiye olan işçi ikramiyesi 66 yevmiyeye yükseltildi. Çalışanların fazla mesai ücretlerine de zam yapıldı. Sözleşmeye göre saatlik fazla mesai ücreti yüzde 65 oranına yükseltilirken pazar mesaileri 2+1 yevmiye, bayram mesaileri de 3+1 yevmiye olarak ödenecek. Günlük yemek ücreti 25 lira, yol parası ise 10 liraya çıkarıldı. Çocuğu okuyan işçilere verilen eğitim ödeneğine de yüzde 30 oranında zam yapıldı. Çocuğu öğrenim gören işçiye eğitim öğretim yılının başında; ilkokulda okuyan çocuğu için 600 lira, ortaokulda okuyan için 650 lira, lisede eğitim gören için 950 lira ve üniversitede okuyan için bin 350 lira eğitim ödeneği verilecek. Yeni sosyal haklar

Toplu iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal haklarına yeni kalemler de eklendi. Çalışanlar sözleşmeyle her yıl için 4 lira kıdem zammı, işçinin yaptığı işe göre 2 ile 6 lira arasında tehlikeli iş riski primi, temizlik işlerinde çalışan personele 4 lira koku primi, kız çocuğunu evlendiren işçiye çeyrek altın verilmesi, birleştirilmiş sosyal yardım gibi yeni haklar kazandı. Çalışanlara, yılbaşında 120 liralık birleştirilmiş sosyal yardım ödemesi yapılacak. Sözleşme kapsamında, bugüne kadar dini bayramlarda verilen 450 liralık gıda yardımı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da verilecek. İl dışına çıkan şoförlere ise 200 liralık barınma ve yemek ihtiyacı harcırahı verilecek. Kanun Hükmünde Kararname ile belediye bünyesine geçen, ancak yasa gereği toplu iş sözleşmesinde yer alamayan işçilere de aylık 400 lira gıda ödemesi yapılacak. 1 Temmuz’dan sonra ise KHK’lı bu işçiler, diğer işçilerle aynı haklardan yararlanabilecek.

"Emekçinin mutluluğu çok önemli"

İmza töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, “Belediye olarak imkânlarımız doğrultusunda en iyi zam oranını verdik. Çalışanlarımızın maaşlarına yaptığımız zammın yanı sıra sosyal haklarına da zam yaptık. Zamlarla birlikte işçilerimize yeni sosyal haklar da verdik. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. İşçi arkadaşlarımızın bu sözleşme ile kazandıkları haklardan dolayı gayet mutlu olduklarını görüyorum. Onlar mutlu olursa işlerini severek yapar; halkımıza güler yüzlü, kaliteli hizmet verirler. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Bu sözleşme emekçiler için büyük moral

DİSK olarak Gaziemir Belediyesinde ilk kez toplu sözleşme imzaladıklarının altını çizen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da toplu iş görüşmelerini şeffaf bir şekilde yürüttüğü için Başkan Arda’ya teşekkür etti. Sarı, “Bizim için önemli olan 31 Mart yerel seçimlerinden tam bir yıl sonra bu sözleşmeye imza atmak büyük gurur. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, emekçi kardeşlerimizle dayanışma içinde verdiğiniz mücadeleyi kutluyorum. Bu zor süreçte bu sözleşmenin varlığı, alın teri ile mücadele eden emekçi kardeşlerimize çok büyük bir moraldir. Sözleşmede emeği geçen başta Başkan Arda olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

Başkan Arda’ya teşekkür

Şeffaf bir toplu iş sözleşmesi süreci yaşadıkları dile getiren DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız da “Sözleşmemizi emekçilerimizle birlikte hazırlayarak her toplantı sonunda onları bilgilendirerek ve en son aşamada oylama yaparak sözleşmemize şekil verdik. Şeffaf bir şekilde sözleşmemize şekil verdik. Çok iyi kazanımları olan bir sözleşme imzaladık. Sendika seçimi konusunda işçiyi özgür bırakan, demokratik davranan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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