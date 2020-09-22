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Gaziemir’in taziyeevleri hizmete hazır

İZMİR HABERLERİ  | 22.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, vatandaşların taziyelerini rahat ortamlarda kabul etmelerini sağlamak için Aktepe-Emrez ve Binbaşı Reşat Bey Mahallelerinde iki taziyeevi törenle hizmete açıldı.Gaziemir Belediyesi, Aktepe - Emrez ve Binbaşı Reşat Bey Mahallelerinde iki taziyeevi açılışı için tören düzenledi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, vatandaşların taziyelerini rahat ortamlarda kabul etmelerini sağlamak için Aktepe-Emrez ve Binbaşı Reşat Bey Mahallelerinde iki taziyeevi törenle hizmete açıldı.
Gaziemir Belediyesi, Aktepe - Emrez ve Binbaşı Reşat Bey Mahallelerinde iki taziyeevi açılışı için tören düzenledi. Taziyeevleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda; Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Deniz Dinler, Nevin Mutlu, Azime Melike Uysal, belediye meclis üyeleri ile muhtarların katıldığı törenlerle açıldı.
Başkan Arda, göreve gelmeden önce mahalle ziyaretlerinde en çok talep edilen konulardan birinin de taziyeevleri olduğunu belirterek, "Bunun önemli bir eksiklik olduğunu gördük ve göreve gelir gelmez bu konuda çalışmalara başladık. Taziye yerleri, vatandaşlarımız dayanışmasını, yardımlaşmasını, acıyı paylaşmasını sağlayan çok değerli sosyal buluşma alanları. Acılı ailelerimizin taziye kabulünde apartmanlarda ve küçük evlerde çok zorlandıklarını görüyordum. Biz de vatandaşlarımızın zor günlerinde acılarına ortak olmak ve bu rahat mekânlarda taziye kabullerini yapmaları için taziyeevleri inşasına ağırlık verdik. Çalışmalarımızın ardından Aktepe ve Emrez ile Binbaşı Reşat Bey Mahallelerimizde iki farklı taziyeevini hizmete hazır hale getirdik. Dostların, yakınların matemlerine, acılarına ortak olunacak bu iki taziyeeviyle önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Taziyeevlerimiz salgın sürecinin devam etmesinden kaynaklı her ne kadar taziye amaçlı kullanıma kapalı olacak da olsa, diğer belediye hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda mahallelerimizde kullanıma hazır hale getirdiğimiz bu çok amaçlı alanlarımızı önemsiyorum. O yüzden kişisel tedbirleri alarak böyle bir zamanda bu binalarımızın inşaşını tamamladık” dedi.

Sarnıç’a da taziyeevi müjdesi
Gaziemir’in farklı kültürlerden gelen insanlara ev sahipliği yaptığına ve kültürel zenginliklerin yaşatılmasının önemine değinen Başkan Halil Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gaziemir, içinde birçok farklı kültürü barındıran, kültürlerin kaynaştığı güzide bir yer. Çinlilerin bir sözü var; ‘Tek bir çiçek bahar demek değildir, yüzlerce çiçek açtığında bahçelerimize bahar gelmiş demektir.’ Dünyamızda yalnızca tek bir çiçek varsa o çiçek ne kadar güzel olursa olsun, tekdüze ve sıkıcı olur. Anadolu da yıllardır yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, çok kültürlülüğün adeta sembolü haline gelmiştir. Binlerce yıllık çok kültürlüğünün buluşma noktası olan Gaziemir’imizde bu geleneklerin kalıcı olmasını sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda taziyeevlerinin yapımını da sürdüreceğiz. Bundan sonraki aşamada Sarnıç’ta bir taziyeevi projesi için çalışıyoruz. Bu alanların hem taziyeevi hem de sosyal olarak kullanılan alanlar olacağına eminim."

Pandemi sonrası hizmete alınacak
Aktepe-Emrez Taziyeevi ile Binbaşı Reşatbey Mahallesi Taziyeevinin hizmete alınmasıyla yakınını kaybeden aileler başsağlığı ziyaretlerini taziyeevinde kabul edebilecek. Cenaze sahipleri, taziyeevlerinde mevlit okutup hayır yemekleri verebilecek. Taziyeevleri aynı zamanda; sosyal, kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Bu yerlerde belediye, çocuk ve kadınlara yönelik çalışmalarda yapacak. Hizmete hazır hale getirilen taziyeevleri, pandemi süresince taziyeler için kullanılamayacak. Bu mekânlar ilk etapta kültür ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

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