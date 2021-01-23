Gaziemirli çocuklar felsefe öğreniyor

Gaziemir Belediyesi, Çocuklar İçin Felsefe Derneği iş birliğiyle çocuklar için çevrim içi felsefe atölyeleri düzenliyor.

Gaziemir Belediyesi ve Çocuklar İçin Felsefe Derneği iş birliğiyle çocuklar için düzenlenecek çevrim içi felsefe atölyelerine 8-12 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Atölyelerde çocukların birlikte düşünmeleri, soru sormaları, sorgulamaları ve kreatif fikirler ortaya çıkarmaları hedefleniyor. 15’er kişilik gruplar halinde yapılacak atölyelerin her oturumunda farklı bir konu ele alınacak ve detaylı şekilde işlenecek. 27 Ocak Çarşamba günü 17.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek birinci atölyede "Birlikte Yaşamak", "Ben ve Başkaları" konusu işlenecek. İkinci atölye ise 29 Ocak Cuma günü 17.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek. Bu atölyede "Doğa ve İnsan", "Sürdürülebilirlik" konusu ele alınacak. Derslere katılmak isteyen öğrenciler, ad, soyad, telefon numarası, yaş bilgilerini ve katılmak istedikleri atölyeyi gaziemirbelediyesi@gmail.com adresine mail atarak ya da 999 0 251 numarasını arayıp 1086 dahilisini çevirerek kayıt yaptırabilecek.

Atölyeler, Zoom programı üzerinden yapılacak. Atölyelere katılmak için kayıt yaptıran öğrencilere oturum linki ve şifresi mail yoluyla iletilecek.

