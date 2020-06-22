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Gaziemirliler, kan bağışlayarak umut oldu

İZMİR HABERLERİ  | 22.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.Gaziemir Belediyesi ile Kızılay iş birliğinde “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” çağrısıyla düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında belediye çalışanları ile vatandaşlar kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.
Gaziemir Belediyesi ile Kızılay iş birliğinde “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” çağrısıyla düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında belediye çalışanları ile vatandaşlar kan ve kök hücre bağışı yaptı. 18 yaş ve 50 kilogram üstü olan; Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz ve AIDS hastalıklarına yakalanmamış, kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan vatandaşlar, doktor kontrolünden geçtikten sonra bağış yaptı.

Başkan Arda’dan kan bağışına davet
Kan bağışı sırasında Kızılay doktorlarından bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, herkesi düzenli olarak kan vermeye davet etti. Başkan Halil Arda, “Salgın nedeniyle kan bağışı yapan insan sayısı azaldığı için Kızılay’ın kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi üzerine harekete geçtik. Kızılay’la birlikte kök hücre ve kan bağışı Kampanyası düzenledik. Belediye personelimiz ve yurttaşlarımız kampanyaya yoğun ilgi göstererek kan ve kök hücre bağışında bulundu. Bağışta bulunanlara ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızılay’ın kan bağış noktalarını ziyaret ederek düzenli olarak kan bağışında bulunabilir, insanların hayatlarını kurtarabiliriz” diye konuştu.

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