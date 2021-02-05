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Gazilik ünvanının verilişi ilk meclis binasında kutlanacak

05.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Antep’e “Gazilik” unvanı verilişi, yüzüncü yılında Ankara’daki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binası’nda düzenlenecek etkinliklerle tekrar canlandırılacak.TBMM tarafından 8 Şubat 1921’de Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin yüzüncü yılında özel bir etkinlikle tekrar yaşanacak.

Antep’e “Gazilik” unvanı verilişi, yüzüncü yılında Ankara’daki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binası’nda düzenlenecek etkinliklerle tekrar canlandırılacak.
TBMM tarafından 8 Şubat 1921’de Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin yüzüncü yılında özel bir etkinlikle tekrar yaşanacak. Birinci TBMM Binası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından o gün yaşananlar tekrar canlandırılacak. Kutlama programı TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında kutlanacak. Programlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Youtube canlı yayınlanacak.
Gazilik unvanı verilişinin etkinliklerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanları, Gaziantep Valisi Davut Gül, eski ve yeni Gaziantepli bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve STK başkanları katılacak.

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