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  4. Gaziosmanpaşa'da kadın sürücü park halindeki 6 otomobile çarptı

Gaziosmanpaşa'da kadın sürücü park halindeki 6 otomobile çarptı

AA AA
12.02.2024 07:40 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da sokak arasında park halindeki 6 otomobile, aracıyla çarpan kadın sürücü yaralandı.

Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta Sinem K. idaresindeki 34 DK 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti.

Trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Gaziosmanpaşa kadın sürücü

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