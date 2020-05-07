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Gaziosmanpaşa’da kuaförler 11 Mayıs’a hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü açılışa hazırlanan kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı, dükkan sahiplerine ise siperlik ve maske dağıttı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü açılışa hazırlanan kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı, dükkan sahiplerine ise siperlik ve maske dağıttı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de randevulu sistemde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmet verecek olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı. İlçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonları özenle ilaçlanarak, steril hale getiriliyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sağlık açısından berber ve kuaförlere Gaziosmanpaşa Belediyesinin ürettiği yüz koruma siperliği ve maske hediye edildi.
Dükkanı dezenfekte edilen Adil Akman, “Gaziosmanpaşa Belediyesine, Hasan Tahsin Başkanıma çok teşekkür ederim hijyen için ilaçlandı. Pazartesi inşallah hayırlısıyla Bismillah deyip dükkanımızı açacağız. Kendisine teşekkür ederiz. Tek tek müşteri alacağız randevu sisteminde, iki kişi çalışıyoruz. 3 koltuğumuz var, 1 koltuğumuz iptal. Tek tek her saat başı bir müşteri. Hijyen kurallarına göre tıraşımızı yapacağız göndereceğiz, bekletmeyeceğiz kimseyi” dedi.

“Temizliklerimizi de yaptık, hazırız"
Dükkanı dezenfekte edilen esnaf Nilgün Berktuna ise, “Her şey tek kullanımlık. Kesinlikle maskelerimiz, eldivenlerimiz. Tek müşteri alacağız alanımız küçük olduğu için, iki katlıyız. Alt kata ve üst kata birer tane randevu ile çalışıyoruz. En güzeli de hem bizim hem müşterilerimizin sağlığı açısından randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çay kahve içimi kesinlikle yok iş yerimizde. Belediyemize de teşekkür ediyoruz bunun için ilaçlama işlerimizi de yaptık, temizliklerimizi de yaptık, hazırız” diye konuştu.

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13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:14
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
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