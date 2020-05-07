Gaziosmanpaşa’da kuaförler 11 Mayıs’a hazırlanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü açılışa hazırlanan kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı, dükkan sahiplerine ise siperlik ve maske dağıttı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de randevulu sistemde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmet verecek olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı. İlçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonları özenle ilaçlanarak, steril hale getiriliyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sağlık açısından berber ve kuaförlere Gaziosmanpaşa Belediyesinin ürettiği yüz koruma siperliği ve maske hediye edildi.

Dükkanı dezenfekte edilen Adil Akman, “Gaziosmanpaşa Belediyesine, Hasan Tahsin Başkanıma çok teşekkür ederim hijyen için ilaçlandı. Pazartesi inşallah hayırlısıyla Bismillah deyip dükkanımızı açacağız. Kendisine teşekkür ederiz. Tek tek müşteri alacağız randevu sisteminde, iki kişi çalışıyoruz. 3 koltuğumuz var, 1 koltuğumuz iptal. Tek tek her saat başı bir müşteri. Hijyen kurallarına göre tıraşımızı yapacağız göndereceğiz, bekletmeyeceğiz kimseyi” dedi.