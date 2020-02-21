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Gaziosmanpaşa’da moda rüzgarı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin üretici firmaları moda, tasarım ve sanat alanında Gaziosmanpaşa Moda Haftası’nda buluştu.Gaziosmanpaşa’da başladığı kariyer yolculuğunun ardından adını dünyaya duyuran moda tasarımcısı Hacere Orhan’ın organizatörlüğünde erkek koleksiyon ve kadın giyim defilelerinin yer aldığı organizasyonda, modaya farklı bakış açıları sunuldu.

Türkiye’nin üretici firmaları moda, tasarım ve sanat alanında Gaziosmanpaşa Moda Haftası’nda buluştu.
Gaziosmanpaşa’da başladığı kariyer yolculuğunun ardından adını dünyaya duyuran moda tasarımcısı Hacere Orhan’ın organizatörlüğünde erkek koleksiyon ve kadın giyim defilelerinin yer aldığı organizasyonda, modaya farklı bakış açıları sunuldu. İstanbul ve yakın şehirlerdeki yanan fabrikaların geride bıraktığı acı dolu hayatları konu alan, aynı zamanda geri dönüşümün önemine dikkat çeken ve 3 gün boyunca sürecek etkinliklerde abiye, ayakkabı, çanta, mücevher, gelinlik, ev tekstili, fotoğraf ve davetiye kategorilerinde öncü markalar koleksiyonlarını aynı çatı altında sergileyecek.

“Hepimizin sanatını birleştirerek burada bir defile yapıyorum”
Defileyi düzenleyen Hacere Orhan, “Çocukluğumdan beri koşan bir yüreğim var. Allah ömür nasip ettikçe, ne kadar daha koşacağımı bilmiyorum. Ama gittiği yere kadar götürmek istiyorum. Önce öğrenci olarak başladım sonra öğretmenliğe devam ettim; şuan yüksek lisans yapıyorum ve yaptığım işi dünyaya yaymak istiyorum. Markalaşmak ve işimi en güzel şekilde birlik ve beraberlik içinde yapmak istiyorum. Bu hususta projelerim var. En çokta kadınlara karşı yapılan şiddete karşı gücümü göstermek istiyorum. Bu güç sadece benim gücüm değil toplu bir güç. O yüzden bütün firmalar burada, toplu bir gücü ifade etmek için ben de buradayım. Hepimizin sanatını birleştirerek burada bir defile yapıyorum. Herkes aradığı bir şeyi burada bulacak” dedi.

“Bu piyasaya ilk pazarla başladık”
Ev tekstili ürünleri satışını yapan Selma Yaşar, “Ev tekstili ürünleri tasarlıyoruz. Gelin setlerine, bohçalara uygun ürünlerimizle her türlü imkânı müşterilerimize sağlıyoruz. Her bütçeye uygun ürünlerimiz mevcut ve özel tasarımda çalışıyoruz. Bu piyasaya ilk pazarla başladık. 13 yıldan beri sadece instagram üzerinden satışımız var. Henüz bir mağazamız yok ama mağaza yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada kiralanan stantlar bağış kurumlarına gittiği için çok seviniyorum”
Hem defileyi izlemeye gelen hem de stantları gezen Nimet Akşin, “Defileyi ve stantlarda satılan ürünleri çok beğendim. Burada kiralanan stantlar bağış kurumlarına gittiği için çok seviniyorum. Eğlenceli ve güzel bir sosyal aktivite, en çok takı standını beğendim çünkü ilgi alanıma giriyor” şeklinde konuştu.

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