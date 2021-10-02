Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı üç yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.



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