Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Air Serbia'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşunu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda, bu sabah Belgrad’dan gelen Air Serbia uçağı su takıyla karşılandı.

Airbus A-319 tipi uçakla düzenlenen uçuşla toplam 146 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Air Serbia hava yolları sezon boyunca Belgrad ve Niş kentlerinden Gazipaşa-Alanya'ya karşılıklı toplam 80 uçuş gerçekleştirecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yeni hatla birlikte 12 ülke, 15 destinasyon ve 16 hava yoluna hizmet veriyor.

