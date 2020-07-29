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Gazipaşa Ovası’na deneme amaçlı su verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Gazipaşa Ovası sulama inşaatının devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, projede tamamlanan kısımlarda hidrantlardan deneme amaçlı su verilmeye başlandığını ve projenin tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 120 milyon 822 bin TL katkı sunulacağını kaydetti.DSİ Genel Müdürlüğü’nün Antalya ve ilçelerinde su yapılarının artırılmasıyla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gazipaşa Ovası sulama inşaatının devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, projede tamamlanan kısımlarda hidrantlardan deneme amaçlı su verilmeye başlandığını ve projenin tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 120 milyon 822 bin TL katkı sunulacağını kaydetti.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün Antalya ve ilçelerinde su yapılarının artırılmasıyla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gökçeler Barajı’nda depolanan 56 milyon metreküp su ile Gazipaşa Ovası’nda bulunan 47 bin 400 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasının sağlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gazipaşa Ovası sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yıldız, projede tamamlanan kısımlarda hidrantlardan deneme amaçlı su verilmeye başlandığını, ilk etapta 13 bin dekarlık alanda sulama yapılmasının planlandığını söyledi. Genel Müdür Yıldız, “İş kapsamında toplam şebeke hattı uzunluğu 141 bin 892 metre olan iletim hattında bugüne kadar 70 bin 210 metre boru döşendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gazipaşa Ovasında bulunan 47 bin 400 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 2 bin 549 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 120 milyon 822 bin TL katkı ve 5 bin 688 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır” dedi.

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