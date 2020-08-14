Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilçe ziyaretlerinin ikincisini Gazipaşa’ya gerçekleştirdi. Yazıcı, Gazipaşa’nın Türkiye’nin en önemli tropikal meyve üretim merkezi olduğunu ve bu başarısını arttıracağını ifade etti.

Gazipaşa Havalimanı’na helikopterle inen Vali Yazıcı, Havalimanında incelemede bulunup yetkililerden güvenli seyahat için uyguladıkları Covid-19 tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havalimanın ardından Hükümet Konağı’na giden Vali Yazıcı Kaymakam Cemil Öztürk’ü ziyaret etti. Göreve başladıktan sonra Gazipaşa’ya ilk defa gelen Vali Yazıcı, ilçeyi daha yakından tanıma adına Belediye İş Merkezi’nde, Kaymakam Öztürk’ten ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gazipaşa’daki kamu kurumları tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra ilçenin genel yapısıyla ilgili de kapsamlı bilgiler alan Vali Yazıcı, bilgilendirme sırasında ilgili kurum amirlerine sorular sordu.

Başkan Yılmaz’a ziyaret

Vali Yazıcı daha sonra Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı ziyaret etti. Vali Yazıcı, Başkan Yılmaz tarafından kapıda karşılanarak başkanlık makamına geçildi. Yazıcı, Başkan Yılmaz’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Yılmaz, Vali Yazıcı’ya çiçek ve Gazipaşa’ya isminin veriliş kararnamesinin yer aldığı plaketi takdim etti.