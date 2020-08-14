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Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilçe ziyaretlerinin ikincisini Gazipaşa’ya gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilçe ziyaretlerinin ikincisini Gazipaşa’ya gerçekleştirdi. Yazıcı, Gazipaşa’nın Türkiye’nin en önemli tropikal meyve üretim merkezi olduğunu ve bu başarısını arttıracağını ifade etti.
Gazipaşa Havalimanı’na helikopterle inen Vali Yazıcı, Havalimanında incelemede bulunup yetkililerden güvenli seyahat için uyguladıkları Covid-19 tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havalimanın ardından Hükümet Konağı’na giden Vali Yazıcı Kaymakam Cemil Öztürk’ü ziyaret etti. Göreve başladıktan sonra Gazipaşa’ya ilk defa gelen Vali Yazıcı, ilçeyi daha yakından tanıma adına Belediye İş Merkezi’nde, Kaymakam Öztürk’ten ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gazipaşa’daki kamu kurumları tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra ilçenin genel yapısıyla ilgili de kapsamlı bilgiler alan Vali Yazıcı, bilgilendirme sırasında ilgili kurum amirlerine sorular sordu.

Başkan Yılmaz’a ziyaret
Vali Yazıcı daha sonra Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı ziyaret etti. Vali Yazıcı, Başkan Yılmaz tarafından kapıda karşılanarak başkanlık makamına geçildi. Yazıcı, Başkan Yılmaz’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Yılmaz, Vali Yazıcı’ya çiçek ve Gazipaşa’ya isminin veriliş kararnamesinin yer aldığı plaketi takdim etti.

Şehit ailesi unutulmadı
Belediye ziyaretinden sonra Vali Yazıcı Şehit Astsubay Süleyman Gür’ün ailesini ziyaret etti. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yazıcı, anne ve baba Gür ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade etti.

40 çeşitten fazla tropikal meyve yetişiyor
Gazipaşa’da tropikal meyve yetiştiriciliği yerinde inceleyen Vali Yazıcı, 40’ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapılan meyve bahçelerini gezdi.
Gazipaşa’da yetişebilen tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olmasının, çiftçileri tropikal meyve üretimine yönelttiğini yerinde gözlemleyen Vali Yazıcı, Türkiye’nin en büyük tropikal meyve üretim merkezi olan Gazipaşa’da Şadan Bayar, Fazıl Kaya ve Yaşar Dağtekin’in tropikal meyve bahçelerini ziyaret ederek, bahçe sahiplerinden Mango, Avakado, Longan, Ejder Meyvesi, Guava, Liçi, Muz, Papaya gibi tropik meyvelerin üretimi konusunda bilgi aldı.

“Tropikal meyveler önemli bir kazanç kapısı”
Antalya’da her türlü meyve ve sebzenin yetiştirebilmesinin çok önemli bir değer olduğunu belirten Vali Yazıcı, Antalya topraklarının çok bereketli olduğunu ifade etti. Tropikal meyvelerin kazanç bakımından daha çok kar getirdiğini ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Gazipaşa ve Alanya bölgesinin dünyayı besleyecek bir potansiyeli olduğuna ve hem üretimin hem de ihracatın daha da artacağına dikkat çekti.

Çok yakında yeni Emniyet Müdürlüğüne kavuşacak
Eylül ayında tamamlanması planlanan yeni Emniyet Müdürlüğü binasında da incelemelerde bulunan Vali Yazıcı müteahhitten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24 Saat Kontroller sürüyor
Antalya-Mersin sınırında bulunan Güney Mahallesi yol kontrol noktasını da ziyaret eden Vali Yazıcı Emniyet ve Jandarma personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.
Gazipaşa ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı’ya Kaymakam Cemil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl eşlik etti.

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