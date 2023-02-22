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Gazipaşa’da okul servisleri sıkı denetim

22.02.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafik polisleri okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Gazipaşa’da okul servisleri sıkı denetim

2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ekipleri de okul servisleri denetimi başlattı. Okul giriş çıkış saatlerinde okul bölgelerinde ve ana caddelerde görev alan trafik polisleri, servis minibüslerini sıkı denetimden geçiriyor. Belgelerden araçta bulunması gereken malzemelere kadar her şeyi bir bir denetleyen trafik polisleri aynı zamanda serviste bulunan öğrencilere de bilgiler veriyor.

Öğrencilerin güven ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları ve trafik eğitimi almaları çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin hafta içi her gün aralıksız olarak devam edeceği bildirildi

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