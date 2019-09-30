Gazişehir Gaziantep 1 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım müsait fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Güray Varol atarken Göztepe'ye puan getiren gol, 82. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Gazişehir Gaziantep, böylece 5 haftadır kaybetmiyor. Göztepe ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, 11 puanla ligde 3. sırada yer aldı. Göztepe ise 6 puanla haftayı 15. sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.