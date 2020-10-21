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Gebze-Darıca arasındaki trafik yoğunluğunu azaltılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesine alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde hummalı çalışmalar sürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesine alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde hummalı çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde yenileme çalışmaları yürütülüyor. Gerçekleştirilen üst yapı çalışması ile cadde 5 şerit haline getirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında projenin yüzde 50’si tamamlandı. Çalışma sahilinde 10 ton demir korkuluk imalatı, 750 metre beton bordür, bin 100 metreküp taş duvar ve bin 800 metrekare parke taş kaldırımın imalatı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola 3 bin 400 ton PMT ve bin 300 ton binder asfaltın serimini yaptı. Kaldırım imalatlarının sürdüğü cadde, proje tamamlandığında, çift gidiş gelişli ve biri parklanma olmak üzere toplam beş şerit olarak vatandaşlara hizmet verecek.
İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergahında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesine alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesini yenileyerek genişletiyor. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlarda kullanabilecek.

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