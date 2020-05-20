YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

Gebze’de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gebze’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kutlandı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gebze’de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Gebze’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gebze’de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri;, 15 Temmuz İrade Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, MHP İlçe Başkanı Serkan Kural, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe protokolü katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından Gebze Stadyumunda saat 19:19’u gösterdiğinde ilçe protokolü statta, Gebzeliler ise evlerinin balkonunda İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Arslan, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, siyasi partilerin temsilcileri ve ilçe protokolü stadyumdan başlattıkları yürüyüşte Gebzelileri selamladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca; 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen söyleşide ilçe protokolü gençlerin sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediye Meclisi’nin genç üyeleri; İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Arslan, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve diğer ilçe protokolüne sorularını yöneltti. Soru-cevap bölümünde gençlerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yıllık hizmet döneminde gönül belediyeciliği ilkeleri kapsamında gençlere yönelik projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakan Mengüç: “İnsanın kaderi ’ney’in kaderine benzer”

Hakan Mengüç: “İnsanın kaderi ’ney’in kaderine benzer”

Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Muğla'da ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü

Sivas, süt üretiminde 10’uncu sırada

Sivas, süt üretiminde 10’uncu sırada

Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak

Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Banu Eczanesi
Korfez
Can Eczanesi
Kartepe
Çınar Eczanesi
Izmit
Hatice Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.