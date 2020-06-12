YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de dezenfekte çalışmaları

Gebze’de dezenfekte çalışmaları

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Gebze’de dezenfekte çalışmaları sürüyor.Korona virüs virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Gebze’de dezenfekte çalışmaları

Korona virüs önlemleri kapsamında Gebze’de dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Korona virüs virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri tarafından ortaklaşa sürdürülen dezenfekte ve temizlik çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan Kur’an kursları ve hafızlık eğitim merkezleri temizlenerek dezenfekte edildi. Veteriner işleri ve temizlik işleri müdürlükleri yetkilileri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında da çalışmaların düzenlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:21
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:39
Yatsı
22:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Anıl Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Alkan Eczanesi
Kandira
Leyla Eczanesi
Gebze
Derman Eczanesi
Darica
Cihan Eczanesi
Karamursel
Esentepe Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.