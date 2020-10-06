Gebze’de geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de yapılacak altyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Gebze ilçesi Kavak Caddesi’nin Bahar Caddesi kesişimindeki kavşakta altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. İSU Gebze İlçesi Kavak Caddesi’nin Bahar Caddesi kesişimindeki kavşakta 7 Ekim Çarşamba günü itibariyle altyapı çalışması başlatıyor. Çalışma süresince bölgeyi kullanan toplu taşıma araçlarının sorun yaşamaması için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah belirlendi.

403, 416 ve 480 numaralı toplu taşıma araçları çalışma süresince Yeni Bağdat Caddesi, Dr. İlhami Karagöz Caddesi ve Kavak Caddesi’nden oluşan geçici güzergahı kullanacak. Sivil araçlar ise çalışma yapılacak bölüm dışındaki alternatif güzergahları kullanabilecek.

