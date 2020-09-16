YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği

Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği mahalle muhtarlarına koruyucu maske ve dezenfektandan oluşan hijyen seti hediye etti.Gebzeli muhtarları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarlara Covid-19 virüs salgınıyla mücadelede kapsamında koruyucu maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği mahalle muhtarlarına koruyucu maske ve dezenfektandan oluşan hijyen seti hediye etti.
Gebzeli muhtarları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarlara Covid-19 virüs salgınıyla mücadelede kapsamında koruyucu maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Makamlarında ziyaret ettiği muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Büyükgöz, devam eden belediye çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. Ziyarette maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin virüsle mücadelede en önemli önleyici tedbir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükgöz, mahalle muhtarlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Şifa Eczanesi
Kandira
Erdem Eczanesi
Derince
Cankatar Eczanesi
Darica
Anıl Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Seyhan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.