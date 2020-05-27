YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Gebze’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai kavramı tanımaksızın gece gündüz çalışan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tatlıkuyu Mahallesi 1319 Sokak’ta asfalt yenileme, İstasyon Mahallesi Tünelatı Sakak’ta parke ve bordür çalışması, Marmara Tır Parkında kaldırım ve bordür çalışması, Barış Mahallesi 1804/2 sokak’ta orta refüj, Tatlıkuyu Mahallesi 1306/1 Sokak’ta kaldırım onarım çalışması gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Büyükgöz “Her ne kadar zor bir süreçten geçiyor da olsak hayat bir şekilde devam ediyor. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında vatandaşa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:27
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:28
Yatsı
22:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Yenikent Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.