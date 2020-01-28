YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyorBüyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyor
Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı. Çocukların severek izlediği tiyatrocu Zafer Aydın tarafından yazıp yönetilen ’Uzun Eşek’ isimli komedi çocuk oyunu ve tiyatro eğitmeni Kemal Şamdanlı’nın yazıp yönettiği ‘Baloncu Amca’ isimli çocuk oyunu miniklere eğlenceli dakikalar yaşatırken eğitici bilgiler de verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen oyunlar, çocukların yarıyıl tatillerini keyifle, eğlenerek geçirmesine olanak sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü... Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Kandıra Eczanesi
Kandira
Nazar Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Leyla Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Umuttepe Kampüsü yeşilleniyor

Umuttepe Kampüsü yeşilleniyor

Umuttepe yolunda güzergah değişikliği uyarısı

Umuttepe yolunda güzergah değişikliği uyarısı

İzmitkent 2. Etap sakinleri iftarda buluştu

İzmitkent 2. Etap sakinleri iftarda buluştu

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.