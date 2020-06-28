Gece avlanan şahsa işlem yapıldı

K\u0131rklareli Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ekiplerince gece yap\u0131lan kontrol ve denetim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bir ki\u015finin silahla avc\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. Yakalanan \u015fah\u0131s hakk\u0131nda belgesiz ve gece avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapmaktan i\u015flem yap\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130MaxiPara Kart ile y\u00fckledi\u011fin kadar harca!Belediye ba\u015fkan\u0131 kayak yaparken kaburgas\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131