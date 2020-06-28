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Gece avlanan şahsa işlem yapıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince gece yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında bir kişinin silahla avcılık yaptığı tespit edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince gece yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında bir kişinin silahla avcılık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıs hakkında belgesiz ve gece avcılığı yapmaktan işlem yapıldı.

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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

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Merkez
Arım Eczanesi
Luleburgaz
Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
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Babaeski
Alpullu Eczanesi
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