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Gece kartalları nefes aldırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 06.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan bekçiler durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobil ve içerisindeki 2 kişiden, 3 ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde devriye görevi yapan bekçiler sabaha karşı durumundan şüphelendikleri 34 CBR 265 plakalı otomobili durdurdu.

Gece kartalları nefes aldırmıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan bekçiler durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobil ve içerisindeki 2 kişiden, 3 ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde devriye görevi yapan bekçiler sabaha karşı durumundan şüphelendikleri 34 CBR 265 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Ö.S. ve yolcu konumunda bulunan M.G.’yi otomobilden indirerek şahıslar ve otomobil içerisinde arama yapan bekçiler, 3 ruhsatsız silah, 20 gram metamfetamin, 870 TL nakit para ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirerek şüphelileri ilgili polis ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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