Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe ve Trabzonspor 2010-11 sezonuna ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu. Karşılıklı atışmalarla geçen paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşımlar...

''BİZ GERİ ADIM ATMADIK''

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!



Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!



Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,



Biz susuyoruz!#3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/6lDeFcSpHo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Sarı-Lacivertliler, sosyal medya hesabından 3 Temmuz hakkında bir video yayınladı. Yayınlanan videoda,

''Bugün, 3 Temmuz 2022! Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011. Biz konuştuk, susmadık, geri adım atmadık. Onların en güçlü zamanında milyonlar tek yürek tek başımıza savaştık. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor.' derken biz; Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla hukukla verdik. Deliller var diyenlere, en büyük delilimiz alın terimizi dedik. Fenerbahçe yok edilmek istendi. Siper olduk, teslim olmadık. Nek upamızı verdik, ne adımızı kirlettik. Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik. Bugün bir 13 temmuz da daha bu kez her şey bambaşka. Bugün bir 3 Temmuz da daha hırsız ilk günden fazla. Bugün bir 3 Temmuz da daha vakur duruşumuzla, biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe ye uzanan eller kırıldı. Şimdi hesap vermelerini istiyoruz. 3 Temmuz Tartışmaya Kapalı!'' ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor ise 3 Temmuz hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte Bordo-Mavilillerin o paylaşımı...



