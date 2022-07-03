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Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

03.07.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, sosyal medya hesabından 3 Temmuz hakkında bir video yayınlandı. Gece yarısında yapılan paylaşımlar gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe ve Trabzonspor 2010-11 sezonuna ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu. Karşılıklı atışmalarla geçen paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşımlar...

''BİZ GERİ ADIM ATMADIK''

Sarı-Lacivertliler, sosyal medya hesabından 3 Temmuz hakkında bir video yayınladı. Yayınlanan videoda,

''Bugün, 3 Temmuz 2022! Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011. Biz konuştuk, susmadık, geri adım atmadık. Onların en güçlü zamanında milyonlar tek yürek tek başımıza savaştık. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor.' derken biz; Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla hukukla verdik. Deliller var diyenlere, en büyük delilimiz alın terimizi dedik. Fenerbahçe yok edilmek istendi. Siper olduk, teslim olmadık. Nek upamızı verdik, ne adımızı kirlettik. Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik. Bugün bir 13 temmuz da daha bu kez her şey bambaşka. Bugün bir 3 Temmuz da daha hırsız ilk günden fazla. Bugün bir 3 Temmuz da daha vakur duruşumuzla, biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe ye uzanan eller kırıldı. Şimdi hesap vermelerini istiyoruz. 3 Temmuz Tartışmaya Kapalı!'' ifadeleri yer aldı.

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TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

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Trabzonspor ise 3 Temmuz hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte Bordo-Mavilillerin o paylaşımı...

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe
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