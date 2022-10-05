Geçen yıl evlenmişti! Tuğba Özerk boşandı... O iddialara sitem etti

Son dönemde ünlü isimler evlilik konusunda çok da şanslı değil. Daha bir yıl dolmadan boşanan da var 5 ay olmadan boşanan da... Ünlü popçu Tuğba Özerk de geçen yıl haziran ayında evinde yaptığı nikahla evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar'dan boşandı.

İstanbul Adliyesi'nde evlilik aktini sonlandıran ünlü şarkıcı tv100'ün haberine göre; "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi.

Ünlü şarkıcı ihanet iddiasını da sitem ederek yalanladı ve "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" diye konuştu.



