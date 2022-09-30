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5 aylık sansasyonel evlilik sona erdi! Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı...

30.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mayıs ayında dünyaevine girmişti. 5 aylık evlilik bugün resmen bitti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, ünlü çifti tek celsede boşadı.  

5 aylık sansasyonel evlilik sona erdi! Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı...

Mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi. Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

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MAHKEMEYE GELMEDİLER

Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı. (DHA)

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