YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Gediz Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

Gediz Belediyesi pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahibi 85 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet kampanyası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a başkanlık makamında 85 tableti teslim etti.

Gediz Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Gediz Belediyesi pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahibi 85 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.
Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet kampanyası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a başkanlık makamında 85 tableti teslim etti. Tablet tesliminde Başkan Akçadurak’a Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tüysüz ve Kazım Alan eşlik etti.
Gediz Belediyesi’nin desteklerini daima hissettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, pandemi sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan Başkan Muharrem Akçadurak’a teşekkür etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan ilçemizdeki öğrencilerimizin tablet ve bilgisayar ihtiyaçlarını gidermek adına bir kampanya gerçekleştirerek, öğrencilerimize destek olmayı planladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini sıkıntısız bir şekilde sürdürmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Kampanya kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a 85 adet tabletimizi teslim ettik. Bu kampanyaya destek olan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve şahsen destek olan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılı ve zor süreçte uzaktan eğitim gören tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Gediz Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Özden Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.