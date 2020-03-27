YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gediz MYO’da görev değişimi

Gediz MYO’da görev değişimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr.

Gediz MYO’da görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, görevi teslim aldı.
Meslek Yüksekokulu Müdürlük makamında, Korona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda personelin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende Müdürlük görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Kavasoğlu, öncelikle kendisini Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkür ederek, görev değişimini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ve bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev olduğunu ifade etti.
Kavasoğlu, amaçlarının ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu ve bu amaç doğrultusunda tüm akademik ve idari personel ile birlikte çalışarak, kendilerine verilen bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Gediz MYO’daki görev değişimi ile ilgili olarak bir mesaj gönderen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, öncelikle Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu’na ve tüm personele başarı dileklerini iletti. Uysal, mesajında, son dönemlerde Gediz MYO’da açılan yeni bölümlere ve bu bölümlerde görevlendirilen çok sayıda akademik personele dikkat çekerek, kalite odaklı bir eğitim-öğretim ve akademik üretkenlik anlayışıyla çalışmanın aynı zamanda aziz millete karşı en önemli sorumlulukları olduğunu belirtti.
Halkla ve diğer paydaşlarla yakın bir iş birliği ve yüksek düzeyde iletişim anlayışıyla çalışmaların yürütülmesinin önemine vurgu yapan Rektör Uysal, Gediz MYO’nun öncelikle Gediz’e ve tüm millete çok güzel hizmetler vereceğine inancının tam olduğuna vurgu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.