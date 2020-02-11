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GEKA’den eğitime önemli destek

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Teknik Destek” protokolü Valimiz Hasan Karahan’ın katıldığı tören ile imzalandı.Protokol, Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

GEKA’den eğitime önemli destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Teknik Destek” protokolü Valimiz Hasan Karahan’ın katıldığı tören ile imzalandı.
Protokol, Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı. ‘Güçlü öğretmen, güçlü gelecek’ vizyonuyla, Denizli’de görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli eğitim vermek adına geliştirilen Teknik Destek Projeleri ile eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.
GEKA tarafından, “Güney Ege Bölge Planı” vizyonu çerçevesinde bölgedeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan başvurunun değerlendirme süreci tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İlimizden başvurusu yapılan toplamda 7 adet proje 210 bin TL destekle GEKA destekleriyle hayata geçirileceği kaydedildi.

GEKA’den eğitime önemli destek

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