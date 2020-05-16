YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

ANKARA HABERLERİ  | 16.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak.19 Mayıs’a kadar siteden başvuruları alarak ücretsiz bir şekilde isteyenlere ulaştıracaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “80 bin organik fideyi sizlere hediye ederek yerli, doğal ve geleneksel tatların sofranızda bulunmasını sağlıyoruz.

Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak.
19 Mayıs’a kadar siteden başvuruları alarak ücretsiz bir şekilde isteyenlere ulaştıracaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “80 bin organik fideyi sizlere hediye ederek yerli, doğal ve geleneksel tatların sofranızda bulunmasını sağlıyoruz. 19 Mayıs’a kadar sitemizden başvurunuzu yaparak, ücretsiz olarak fidenizi alabilirsiniz. Evde kaldığımız bu dönemde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek” dedi.
80 bin organik fideyi dağıtacak olan Gölbaşı Belediyesi başvuruları https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fide adresinden alacak.

Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Arıcıların oğul telaşı

Arıcıların oğul telaşı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:04
Yatsı
21:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Yeni Çukurambar Eczanesi
Cankaya
Aktaş Eczanesi
Cankaya
Annem Eczanesi
Yenimahalle
Pelinin Eczanesi
Yenimahalle
Sibel Çam Eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Bakan Avcı’dan Toplu İğneli Balon Deneyi

Bakan Avcı’dan Toplu İğneli Balon Deneyi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.