Geleceğin bilim kadınları Doç. Dr. Kavas ile buluştu

Gençleri bilim insanlarıyla bir masa etrafında buluşturan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Genç Kafe” etkinliği, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’nde Ankara, İstanbul ve Samsun’da düzenlendi.

Etkinliğin Samsun’daki konuğu 2019 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü kazanan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas oldu. Etkinlikte Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik de eşlik etti.

Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Genç Kafe etkinliğine, lise öğrenimine devam eden kız öğrenciler başvurdu. TÜBİTAK tarafından seçilen ve etkinliğe katılan öğrenciler kariyer seçimi ile ilgili sorularını Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a yöneltti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas aynı zamanda akademik kariyer hikâyesini, eğitim hayatını, bilimsel araştırmalarını ve bilime olan merak ve ilgisinin nasıl geliştiğini gençlerle paylaştı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, faaliyetlerini; çalışma psikolojisi, kariyer uyumu ve kariyer hedefleri konularında sürdürüyor.

