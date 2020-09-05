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Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda düzenlenen “Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Zeytinburnu’nda düzenlenen “Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini kategorilerinde, dereceye girenlere ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, takdim etti.

Zeytinburnu Belediyesi, tarafından düzenlenen “Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım” Yarışması’na yurt içinden ve yurt dışından birçok eser katıldı. Büyük ilgi gören yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini dallarında birçok eser yarıştı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra beraberindeki heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada Hüsn-i Hat dalındaki eserlere dört ayrı kategoride ödül verildi. Çini kategorisinde birinci Mehmet Kınık olurken, Tezhip kategorisinde birinci Nazanin Rahanama, Minyatür kategorisinde birinci Emine Suna Baran, Hüsn-i Hat (Sülüs-Nesih Kıt’a) kategorisinde birinci Hakan Arslan,
Hüsn-i Hat (Celi Talik) kategorisinde birinci Abdullah Eren oldu. Dereceye giren birincilere 20 bin TL ödül verilirken, ikincilere 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi. Program sonunda Başkan Arısoy yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacıların eserleri de 13 Eylül’e kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

“Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz”
Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın artık gelenekselleştiğini aktaran Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 7’nci Geleneksel Tasarım Yarışması ödül törenindeyiz. Biraz önce dereceye giren eserlerin sergisini açtık. Bu sergi 13 Eylül’ e kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Bu yarışmamızın her geçen gün gelenekselleşmesinin elbette jürimizin çok büyük bir önemi var. Şimdiden çok prestijli bir yarışma olduğu çok açık” dedi.

“Tüm yarışmacıların başarılarının devamını diliyorum”
Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda jüri koltuğunda oturan Hattat ustası Fuat Başar, “Zeytinburnu Belediyesi yıllardır bu yarışmayı düzenliyor. Çizgisini değiştirmediği sürece halktan desteklerini alacak. İyi şeylerle uğraşanlar halkın desteğini alıyor. Katılan tüm yarışmacıların başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Yarışmalar kendini geliştirme imkanı sunuyor”
Hat kategorisinde birinci olan ve 17 yıldır hat sanatıyla uğraştığını söyleyen Hakan Arslan, “Yarışmanın ilki düzenlendiğinde de katılmıştım fakat o zaman amatördüm. Sergileme ödülü almıştım. Yarışmaların çok güzel bir yönü var. Hep daha iyileriyle yarıştığın için kendini geliştirme imkanı sunuyor. Daha öncede başka bir dalda birinci olmuştum. Hamd olsun. Bu eserle epey uğraştım. Yaklaşık 3-4 ayımı aldı. Hamd olsun hocalarımız layık görmüşler birincilik nasip oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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