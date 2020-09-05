Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu’nda düzenlenen “Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini kategorilerinde, dereceye girenlere ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, takdim etti.

Zeytinburnu Belediyesi, tarafından düzenlenen “Geleceğin Ustaları 7.Geleneksel Sanatlar Tasarım” Yarışması’na yurt içinden ve yurt dışından birçok eser katıldı. Büyük ilgi gören yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini dallarında birçok eser yarıştı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra beraberindeki heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada Hüsn-i Hat dalındaki eserlere dört ayrı kategoride ödül verildi. Çini kategorisinde birinci Mehmet Kınık olurken, Tezhip kategorisinde birinci Nazanin Rahanama, Minyatür kategorisinde birinci Emine Suna Baran, Hüsn-i Hat (Sülüs-Nesih Kıt’a) kategorisinde birinci Hakan Arslan,

Hüsn-i Hat (Celi Talik) kategorisinde birinci Abdullah Eren oldu. Dereceye giren birincilere 20 bin TL ödül verilirken, ikincilere 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi. Program sonunda Başkan Arısoy yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacıların eserleri de 13 Eylül’e kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.